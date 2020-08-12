В Национальной академии наук прошла акция, поддерживающая призыв к общенациональной забастовке

К сотрудникам тут же подтянулись представители дирекции Института физики Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудниками Института физики имени Степанова НАН Беларуси поддержан призыв к общенациональной забастовке и проведена предупредительная акция, сообщает БелаПАН.

Старший научный сотрудник института Иван Сивцов рассказал, что акция прошла в здании научного учреждения.

Утром более 10 сотрудников института собрались в фойе. С собой они взяли плакаты, на которых были требования непризнания итогов выборов из-за массовых фальсификаций, освобождения политзаключенных и задержанных на акциях и протестах во время и после выборов, а также возвращения доступа к интернету для белорусов. Всего акция длилась около часа.

К сотрудникам тут же подтянулись представители дирекции Института физики, а также председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. У сторон начались переговоры.

В своем комментарии Сивцов рассказал, что администрация убедила протестующих, что такой формат не является сейчас оптимальным. Теперь сотрудники составляют коллективное письмо о непропорциональном применении насилия во время мирных протестов, которые происходят после выборов. Пока они думают, куда конкретно отправлять это обращение.

«Мы пока не решили, продолжать ли подобные акции в дальнейшем. Это дискутируемый вопрос. У нас есть сторонники и противники продолжения подобных акций. Пока неясно, к чему мы придем», - отметил старший научный сотрудник Института физики.

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