Ущерб экономике Беларуси из-за отключения интернета оценили в 141 млн долларов Фото: Архив "КП"

По данным специализированной международной организации NetBlocks, приблизительный экономический ущерб от отключения интернета в Беларуси за сутки составил более 56,4 млн долларов. А из-за последних трех дней перебоев с доступом в интернет экономика страны потеряла около 141 млн долларов.

Напомним, отключение интернета в Беларуси началось днем 9 августа, в день выборов президента. Блокировка доступа ко всемирной паутине продолжалась до 12 августа. Не работали социальные сети, мессенджеры, не загружались почтовые сервера и многие сайты. Это парализовало работу многих сфер экономики. Сообщалось также об отсутствии связи с банковскими терминалами.

Отключение интернета специалисты связывают с действиями властей, которые стремились не допустить распространения информации об акциях протестов после выборов. В свою очередь власти заявляли об атаках из других государств, которые и привели к перебоям со связью.