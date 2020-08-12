Родные второй день не могут найти главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича

Редактор газеты "Наша нива" пропал после того, как освещал протесты 11 августа. Фото: nn.by

Егор Мартинович работал на освещении акции протеста в районе универсама «Рига» в Минске ночью 11 августа. Затем он сел в машину, чтобы ехать домой, высадил на пересечении Притыцкого и Ольшевского коллегу и поехал забирать жену, тоже журналистку, к гостинице «Орбита».

С этого момента связь с ним исчезла, но примерно в два ночи Егор прислал SOS-смс, что означало, скорее всего, что он задержан. Напомним, в это время в районе Притыцкого был разгон акции протеста.

Около четырех утра он смог прислать еще одну смс о том, что он находится то ли в ЦИП на Окрестина, то ли в Партизанском РУВД.

Утром 12 августа МВД не может дать достоверной информации о местонахождении Егора Мартиновича. Его жена, Адарья Гуштын, говорит, что сначала пресс-секретарь МВД сначала сказала, что он на Окрестина, затем - что Егора нет ни в Минске, ни в Жодино, затем - что он в Жодино...

- У выніку сям’я не ведае, за што ён затрыманы, у якім ён стане (мне пішуць, што ён збіты так, што яго баяцца паказваць), дзе ўтрымліваецца і дзе знаходзіцца мая машына, на якой ён ехаў перад затрыманнем.

В конце концов 12 августа коллеги написали, что прохожие нашли машину Егора - открытую, со всеми его вещами и оборванным шнурком от журналистского удостоверения.