Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 августа 2020 года: 98 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

Количество заболевших коронавирусом во всем мире уже превысило 19 миллионов человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав опубликовал свежие данные о коронавирусе в Беларуси в своем телеграм-канале.

В стране на 12 августа зарегистрировано 69 102 человека с положительным тестом на COVID-19. Это на 98 человек больше, чем днем ранее.

Выздоровели и выписаны 65 893 пациента, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19 (+674 человека).

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 595 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли три пациента.

Сообщается, что всего проведено 1 384 026 тестов.

Напомним, количество заболевших коронавирусом во всем мире уже превысило 19 миллионов человек.

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В ведомстве назвали, с какими травмами поступают участники несанкционированных акций. И уточнили, что погибших или критических пациентов нет (подробности).