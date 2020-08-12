Лукашенко на совещании: Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные

«Не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно», - отметил глава государства. Фото: belta.by

12 августа Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам, сообщает БелТА.

Он напомнил, что договаривался еще до выборов, чтобы спустя некоторое время после них собраться и обсудить актуальные вопросы функционирования белорусского государства. Основными задачами, которые сейчас поставлены перед органами власти и в частности Советом безопасности, являются обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - подчеркнул белорусский лидер. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

«И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно», - отметил глава государства.

На совещании были обсуждены также вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

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