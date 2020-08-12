Цветы, шарики, иконы: в Гомеле около 500 девушек и женщин прошли с цветами по центру города - фото

Девушки стихийно собрались в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вслед за Минском 12 августа в Гомеле на площадке у цирка, которая стала традиционном местом сбора местного протеста, собрались девушки и женщины. Они держали в руках цветы и шарики. Затем колонной примерно из 500 человек собравшиеся прошлись по центру города через главную площадь, по дороге часть возложила цветы к зданию облисполкома, а потом все дошли до Вечного огня на улице Трудовой и там возложили цветы.

Женщины и девушки выстроились в длинную цепочку Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

При этом все молчали, ничего не выкрикивали, не хлопали. Во главе шествия была женщина с двумя детьми, все они держали в руках иконы. Когда колонна дошла до площади Ленина, женщина с детьми повернули в сторону православного собора, где скоро должна была начаться Литургия.

Парень купил цветы и раздавал девушкам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем собравшиеся колонной вернулись на площадь Восстания и разошлись, договорившись провести аналогичную акцию снова.

Девушки простояли в живой цепи около часа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиции в форме рядом не было, задержания публично не проводили. Однако милиционеры снимали лица участников шествия - предположительно, их будут вычислять и составлять административные протоколы.

Некоторые пришли с маленькими детьми Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Отметим, что возле гомельских изоляторов уже несколько дней выстраиваются очереди из родственников задержанных. По их словам, все камеры переполнены, в некоторых камерах задержанным приходится сидеть вчетвером на одной кровати, до суда их не кормили - многие вынуждены голодать около суток.

Во главе шествия оказалась женщина с детьми, которые несли иконы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство возложили цветы к Вечному огню Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Национальной академии наук прошла акция, поддерживающая призыв к общенациональной забастовке

В своём комментарии один из участников рассказал, что администрация убедила протестующих, что такой формат не является сейчас оптимальным (подробности).