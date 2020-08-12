Цветы, шарики, иконы: в Гомеле около 500 девушек и женщин прошли с цветами по центру города - фото

Девушки стихийно собрались в Гомеле
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Вслед за Минском 12 августа в Гомеле на площадке у цирка, которая стала традиционном местом сбора местного протеста, собрались девушки и женщины. Они держали в руках цветы и шарики. Затем колонной примерно из 500 человек собравшиеся прошлись по центру города через главную площадь, по дороге часть возложила цветы к зданию облисполкома, а потом все дошли до Вечного огня на улице Трудовой и там возложили цветы.
Женщины и девушки выстроились в длинную цепочку
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
При этом все молчали, ничего не выкрикивали, не хлопали. Во главе шествия была женщина с двумя детьми, все они держали в руках иконы. Когда колонна дошла до площади Ленина, женщина с детьми повернули в сторону православного собора, где скоро должна была начаться Литургия.
Парень купил цветы и раздавал девушкам
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Затем собравшиеся колонной вернулись на площадь Восстания и разошлись, договорившись провести аналогичную акцию снова.
Девушки простояли в живой цепи около часа
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Милиции в форме рядом не было, задержания публично не проводили. Однако милиционеры снимали лица участников шествия - предположительно, их будут вычислять и составлять административные протоколы.
Некоторые пришли с маленькими детьми
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Отметим, что возле гомельских изоляторов уже несколько дней выстраиваются очереди из родственников задержанных. По их словам, все камеры переполнены, в некоторых камерах задержанным приходится сидеть вчетвером на одной кровати, до суда их не кормили - многие вынуждены голодать около суток.
Во главе шествия оказалась женщина с детьми, которые несли иконы
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Большинство возложили цветы к Вечному огню
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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