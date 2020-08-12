Глава МВД Юрий Караев: Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать

Журналисты имеют право работать в том числе на несанкционированных уличных акциях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержания прокомментировали в МВД. Там отметили, что в большинстве случаев работников СМИ отпускают без составления административного протокола. «Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!» - сказано в сообщении.

Вопросы работы представителей белорусских СМИ и иностранных медиа, которые аккредитованы в МИДе, на несанкционированных массовых мероприятиях министр взял на личный контроль.

- Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, - об этом говорил на рабочем совещании с силовиками Юрий Караев. При этом глава МВД призвал журналистов не рисковать собой на незаконных уличных акциях.

В Минске и других городах Беларуси во вторник, 11 августа, задерживали и журналистов. Как сообщает «Белорусская ассоциация журналистов», до сих пор не вышли на свободу задержанные в Минске корреспонденты польского телеканала «Белсат» Павел Потапов и Иван Муравьев.

Все еще задержаны (на 17.30 12 августа) журналисты Татьяна Белашова, Виталий Дубик, Алена Щербинская, Александр Пашкевич, Алексей Худанов, Никита Телиженко, Витольд Добровольски, режиссер Максим Швед.

У журналистов «Комсомолки», TUT.BY, Onliner.by, Associated Press, «Нашай Нiвы», которые освещали акции протеста, срывали бейджи, забирали флешки со снимками и видео. Фотографу портала TUT.BY Вадиму Замировскому повредили камеру.

В регионах были задержаны и ожидают суда журналисты: Руслан Кулевич (Гродно), Александр Денисов (Гродно), Евгений Володощук (Слоним), Станислав Коршунов (Брест), Евгений Николаевич (Пинск), Алина Скребунова (Могилев), Александр Сидоревский (Могилев), Дмитрий Соловьев (Могилев), Дмитрий Казакевич (Витебск), Игорь Матвеев (Витебск), Евгений Юшковский (Бобруйск), Алесь Чигирь (Бобруйск), Евгений Глаголев-Васькович (Бобруйск).

Задержание журналиста в Бресте прокомментировал начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко.

- Никаких облав на журналистов не проводится, вообще. Если ваш коллега задержан, значит, во время нахождения на проведении массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен жилетом, где прописано его отношение к СМИ, и при себе не имел удостоверения, которое подтверждало бы его аккредитацию и работу по данному направлению, - заявил Александр Астрейко.

Если эта информация неверна, генерал-майор сказал, что об этом можно будет заявить в суде. Журналисты взяли с него офицерское обещание разобраться в ситуации и отпустить коллегу.