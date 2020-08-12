Мингорисполком: Ущерб, который был нанесен городу в результате массовых протестов, оценивается на сумму более 500 тысяч рублей

В Мингорисполкоме рассказали, что ущерб, который был нанесен городу в результате массовых протестов, оценивается на сумму более 500 тысяч рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мингорисполкоме рассказали, что ущерб, который был нанесен городу в результате массовых протестов, оценивается на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

«В городе были повреждены здания школ, детских садов, а также транспорт. Организаторы несанкционированных протестов строят баррикады из мусорных баков и других металлических конструкций. Тем самым они блокируют движение общественного транспорта. Все это доставляет дискомфорт жителям Минска. Необходимо было вносить корректировки в повседневную работу городской инфраструктуры города», - пояснили в Мингорисполкоме.

В ведомстве также напомнили, что данные действия недопустимы и влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность. И добавили, что на сумму ущерба, который был нанесен городу, можно было купить девять аппаратов ИВЛ или три рентгеновских диагностических комплекса.

В Мингорисполкоме призвали людей не принимать участие в несанкционированных протестах.