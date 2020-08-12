«Мы призываем остановить насилие»: директора и сотрудники ИТ-компаний написали открытое письмо

Директора ИТ-компаний написали открытое письмо, в котором призвали остановить насилие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директора и сотрудники ИТ-компаний написали открытое письмо, в котором призвали остановить насилие. Об этом сообщили на сайте dev.by.

«Мы наблюдаем на протяжении нескольких месяцев раскручивание спирали насилия. Во время выборов, которые прошли в стране 9 августа, избиратели и наблюдатели зафиксировали множество нарушений, который указывают на их фальсификацию. Уже задержаны о осуждены тысячи человек. Мирные акции протеста разгоняются с применением силы. Обычных людей подвергают насилию: их задерживают, избивают и арестовывают. На протяжении нескольких дней в Беларуси отсутствовал интернет», - говорится в письме.

Также в письме говорится о том, что в таких условиях специалистам работать очень сложно.

«В Беларуси на данный момент формируются такие условия, при которых технологичный бизнес не сможет нормально функционировать. Важно признать, что стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Они рождаются в атмосфере открытости и свободы», - подчеркнули в письме.

Директора ИТ-компании также подчеркнули, что уже в ближайшее время в Беларуси начнется массовый отток специалистов за границу.

В письме призвали государственные органы остановить насилие, освободить всех задержанных и политзаключенных, провести прозрачные новые выборы и обеспечить людям свободный доступ к информации.

Письмо на данный момент подписали 150 человек.