«В целях обеспечения безопасности пассажиров»: в Минске снова закрыты несколько станций метро

В Минске снова закрыты несколько станций метро Фото: Инна КОРСАК

В Минске с 17.35 были закрыты несколько станций метро. Об этом сообщили в официальном Твиттер-аккаунте Минского метрополитена.

В сообщении говорится о том, что это было сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров». На данных станциях поезда следуют без остановок.

В 18.00 стало известно о том, что на станциях метро «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная» также поезда следуют без остановок, а входы и выходы закрыты.

В Минском метрополитене приносят извинения за временные неудобства.

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