Несмотря на коронавирус: Литва разрешила въезд белорусам на свою территорию из-за ситуации в стране

Литва разрешила въезд белорусам на свою территорию из-за ситуации в стране Фото: Инна КОРСАК

Литва разрешила въезд белорусам на свою территорию из-за ситуации в стране. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Литва Рита Тамашюнене. Ее слова опубликованы на портале Lrytas.lt.

«С учетом выводов о положении в Беларуси нашей рабочей группы по оценке ситуации с национальной безопасностью, у ее граждан будет возможность въезжать в Литву с особыми гуманитарными политическими по специальному ходатайству от МВД», - пояснила глава МИД Литвы.

Однако она не разъяснила, что именно включает в себя данное понятие. Об этом сообщает портал tut.by.

Напомним, что на данный момент из-за ситуации с коронавирусом въезд на территорию Литвы для многих белорусов запрещен.

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