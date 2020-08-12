«Мне стыдно его носить»: знаменитый дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко. Фото: mmdm.me

Знаменитый российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко. Орденом Франциска Скорины Спиваков был награжден в 2014 году. Об этом сообщает портал РИА-Новости со ссылкой на инстаграм-аккаунт дирижера.

«На вашем «празднике» сегодня царит мракобесие, тирания, насилия и жестокость, с которой власти пытаются подавить волеизъявление своих граждан по всей стране. Мое сердце бьется в унисон с народом Беларуси, который требует соблюдения прав и свобод, среди которых и право на мирные протесты. В данной ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня наградили ранее. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением», - говорится в сообщении Спивакова.

Владимир Спивакова был награжден орденом Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

Напомним, что в Беларуси на протяжении десяти лет проходит фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», в котором принимали участие именитые музыканты и балетные труппы со всего мира.