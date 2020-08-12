Кандидаты в президенты Дмитриев, Черечень и Канопацкая подали жалобы в ЦИК о признания выборов недействительными Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кандидаты в президенты Дмитриев, Черечень и Канопацкая 12 августа подали жалобы в ЦИК о признания выборов недействительными. Во вторник, 11 август, жалобу пытались подать доверенные лица кандидатов, но их в ЦИК не пустили. Об этом сообщает БелаПАН.

Сергей Черечень рассказал, что на многих избирательных участках был выявлен ряд нарушений Избирательного кодекса.

«Данный факт противоречит открытым и свободным выборам. Мы требуем, чтобы были рассмотрены нарушения. Мы требуем проведения новых выборов!» - заявил Черечень.

Жалобу подала и Анна Канопацкая. Она также отметила, что выборы не соответствовали ни Конституции, ни Избирательному кодексу. По словам Канопацкой, необходимо требовать признания того, что выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, недействительны в соответствии со статьей 79 Избирательного кодекса.

Андрей Дмитриев также подал жалобу и потребовал, чтобы пересчитали голоса.

«Мы уверены в том, что белорусы за нового президента. И с этим я уже хочу всех нас поздравить. Исходя из тех данных, которые есть у нас в распоряжении, должен быть как минимум второй тур, куда с большим отрывом выходит Светлана Тихановская и Александр Лукашенко», - заявил Дмитриев.

От также предложил всем, кто отдал свой голос против Лукашенко, объединиться в требовании и проведении новых выборов в Беларуси. Дмитриев сообщил, что необходимо освободить немедленно политзаключенных, а также потребовал, чтобы главы МИД и Минобороны подали в отставку.

Дмитриев подчеркнул, что он будет всеми силами добиваться того, чтобы в Беларуси был новый президент.