«Остановите насилие»: Домрачева обратилась к руководству отрядов ОМОНа

Домрачева обратилась к руководству отрядов ОМОНа Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Дарья Домрачева отреагировала на события, которые разворачиваются на фоне президентских выборов в Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону призвала остановить насилие. Об этом она написала в своем аккаунте в Инстаграм.

«Я люблю родную и мирную Беларусь. Именно такую. Прошу всех тех, от кого это зависит, и кто отдает приказы, руководители отрядов ОМОНа. Пожалуйста, остановите насилие. И ни в коем случае не допустите продолжения этого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Услышьте, пожалуйста», - написано в сообщении.

В среду утром, 12 августа, Домрачева также опубликовала пост, в котором обратилась к «представителям обеих сторон конфликта».

«То, что происходит на улицах, не может не беспокоить. Я хочу обратиться к представителям обеих сторон конфликта. Пожалуйста, уважайте друг друга, услышьте друг друга. Не нужно впадать в крайности, есть другие методы решения проблем. Мы ведь все люди. И давайте ими оставаться», - говорится в сообщении.