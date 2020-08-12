МВД: Водитель автомобиля «Шкода» в Минске сбил сотрудника ГАИ

В МВД рассказали, что в Минске водитель автомобиля "Шкода" сбил сотрудника ГАИ Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 12 августа водитель автомобиля «Шкода» сбил сотрудника ГАИ. Инцидент произошел на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МВД Беларуси.

«За рулем автомобиля «Шкода» находился 45-летний водитель. Он попытался скрыться с места случившегося, но его вскоре задержали. Для того чтобы остановить автомобиль, сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие», - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице.

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