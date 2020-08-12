«Будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства». До конца недели «вагнеровцев» могут передать РФ

О том, что три десятка россиян, задержанных перед президентскими выборами под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время, сообщил Интерфаксу информированный источник.

- Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели, - сказал источник. Как он уточнил, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК «Вагнер».

6 августа Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что хорошо знает того, кто возглавляет частную военную компанию "Вагнер".

- Мы же знаем, кто возглавляет эту структуру. Женя Пригожин. Я его так и называю - Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие! Когда я приезжал раньше к ним, он меня встречал. Он там лучшую бутылку вина где-то найдет, передаст, подарит. Если мне где-то какая-то поддержка нужна (он в общепите, ресторатор хороший, разбирался в этом), я говорю: «Приедь в Беларусь, помоги». Он приезжал, помогал и прочее, - рассказал Александр Лукашенко.