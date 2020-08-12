Жодино, Боровляны, Смолевичи. В регионах люди вышли на акции протеста

Люди собрались на акцию в Боровлянах

- Около 2 тысяч человек вышли в Боровлянах, - рассказывает местная жительница Рита. - Акция супермирная. ОМОН и милиция сидят в машинах и скучают. Никого не задерживают и не бьют.

В Смолевичах к озеру вышли 25 девушек с цветами в руках, сообщают очевидцы. Такие акции сегодня, 12 августа, прошли в разных городах страны.

- Это акция против насилия, которое сейчас происходит, - женщины говорили о ночных митингах в Беларуси, где силовики разгоняют людей.

Женщины вышли на улицы и в Жодино. Они выражают свою солидарность с теми, кто пострадал за мирное выражение своей гражданской позиции.

Девушки вышли на улицы и в Жодино. Фото: телеграм-канал Жодино Онлайн

В Минске тем временем люди выходят на улицы в разных частях города. Возле медуниверситета выстроились в цепь медики в белых халатах. Они держали плакаты: «Остановите насилие», «Хватит крови», «Не смейте бить».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Протесты и акции в Минске 12 августа 2020 года: онлайн-трансляция

В Беларуси четвертый день протестов. Люди, не согласные с результатами выборов, выходят на улицы (Читать далее)