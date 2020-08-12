«Я 5 лет читал новости, которые утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил». Уволился ведущий программы «Арсенал»

Ведущий говорит, что уволился сам. Фото: Фейсбук Владимира Бурко

- Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1», - так начинается видео, которое ведущий разместил на своей странице в фейсбуке. - Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл.

5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь. 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, профессионалов, каждого из которых я обниму при встрече и, надеюсь, они мне ответят взаимностью. 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, наша техника - самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания. 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав Вооруженных сил. 5 лет – это больше 3 поколений призывников, которые служили 1.5 года и больше во всех видах и родах войск

Дальше Владимир говорит о том, что и в страшном сне бы не подумал, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, могут быть применены против своего народа. Ведущий обратился к солдатам и офицерам:

- Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте, каким будет этот приказ и понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно. Донесите Совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Я лично прошу помощи у людей, которых знаю и уважаю. Андрей Алексеевич Равков, генерал-лейтенант, секретарь Совета безопасности, бывший министр обороны. Виктор Геннадьевич Хренин, генерал-майор, министр обороны. Олег Алексеевич Белоконев, генерал-майор, депутат Палаты представителей, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил.

Владимир Бурко добавил, что никто не хочет войны, все акции проходят мирно.

- Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт, за свободу, отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сложно говорить «доброе утро», если оно не доброе». Вера Каретникова, Андрей Макаенок и Ольга Богатыревич ушли с телевидения

Похоже, на телевидении все меньше желающих читать новости. А передачи "Макаёнка, 9", которую многие в шутку называли "Вечерний Перлин", мы больше не увидим (Читать далее)