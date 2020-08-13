«Сотрудник ГАИ предупредил о применении спецсредств»: В МВД рассказали о задержании пешехода с ножом

В МВД сообщают, что нетрезвый пешеход в Пинске попытался напасть на гаишника, его задержали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как проинформировала БелТА официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, вечером в среду, 12 августа, в райцентре на Брестчине произошла попытка нападения на сотрудника ГАИ.

Как сообщают правоохранители, около 22.00 гаишники в Пинcке остановили нескольких пешеходов, которые, по их информации, нарушали правила ПДД на улице Первомайская.

- Пока шло разбирательство, один из предполагаемых нарушителей начал вести себя агрессивно, он двинулся в направлении госавтоинспекторов, держа в правой руке нож. Сотрудник ГАИ потребовал его бросить нож и предупредил о применении физической силы и спецсредств. Мужчина не отреагировал на предупреждения и продолжил движение в направлении правоохранителей, - пояснили в МВД.

Дошло ли до применений спецсредств - не уточняется, но в ведомстве прокомментировали, что предполагаемый нарушитель, 30-летний житель Пинска, был задержан. При этом сотрудники ГАИ не пострадали. На месте происшествия работает следственная группа. Как добавили МВД, группа пешеходов, с которыми произошел конфликт, по предварительной информации, были в алкогольном опьянении.

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Также в ведомстве отметили, что 45-летний мужчина попытался скрыться в места происшествия, но его задержали (подробности).

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Наезд произошел 12 августа около 20.30 на улице Фрунзе (подробности).