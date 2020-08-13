«Пацаны дали рецепт... Хотели попробовать на парковке закидать»: в МВД сообщили о задержании изготовителей «коктейля Молотова»

На видео молодой человек говорит, что делал «коктейль Молотова», чтобы побрасать на парковке. В МВД считают, что «коктейль» они изготавливали для использования в массовых протестах против правоохранителей. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Минске задержаны предположительно изготовители «коктейля Молотова», сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале. Также опубликовано видео допроса предполагаемых нарушителей.

В ведомстве уточнили, что 18- и 19-летних парней задержали 12 августа на улице Якубовского в Минске. Сообщается, что около 19.40 часов омоновцы увидели двух молодых людей, наполняющих бутылки некой зажигательной смесью.

- При осмотре в пакетах молодых людей обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла, - прокомментировали в МВД.

В видео допроса задержанные рассказывают, что они делали. Говорит один молодой человек - он стоит на коленях в каком-то помещении, у него разорваны шорты на одной ноге, руки за спиной, он очень тяжело и сбивчиво дышит. Рядом головой вниз недвижимо лежит его товарищ, ничего не произносит.

- Что было в канистре? – спрашивает оперативник.

- Бензин.

- Зачем он был тебе? - продолжается допрос.

- Шли на парковку попробовать замес покидать - там строится парковка…

- А что такое замес?

- Ну, Молотов этот коктейль…

- Хотели сделать «коктейль Молотова»?

- Да.

- И зачем его потом использовать? - продолжает спрашивать правоохранитель.

- На парковке покидать попробовать… Пацаны во дворе рецепт давали...

- А кто тебя попросил это сделать?

- Сами.

- В смысле сами?! Давай рассказывай правду, я тебе по-человечески задаю вопросы. Сами для чего? - повысил тон следователь.

- Попробовать на парковке закидать… - видео обрывается.

Как написали в пресс-службе МВД, по их информации, подозреваемые молодые люди решили изготовить «коктейль Молотова», чтобы затем использовать на массовых мероприятиях против силовиков.

Нужные ингредиенты они купили на ближайшей АЗС, а пустые бутылки нашли на автостоянке.

Задержанные были помещены во Фрунзенское РУВД, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

Один из задержанных парней работает на стройке, его друг - безработный.

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