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Караник об акции протеста медиков: Наших коллег используют для создания картинки

Глава Минздрава заявил, что протест 12 августа был срежиссированным мероприятием, только представленным как стихийная акция
Надежда БутовичНадеждаБутович
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Руководитель белорусского Минздрава призвал медиков "не втягивать себя в игру без правил".

Руководитель белорусского Минздрава призвал медиков "не втягивать себя в игру без правил".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 12 августа, в конце рабочего дня у столичного медуниверситета собрались около 130 врачей и медработников из различных больниц Минска. Собравшиеся у альма-матер медики надели белые халаты и, не выкрикивая лозунгов, призвали остановить насилие в Беларуси. Позже к собравшимся приехал глава Минздрава. Пресс-служба ведомства после 21.00 часов опубликовала его официальное заявление.

- Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков, - заявил министр.

По его словам, медиков использовали для «создания картинки и провоцирования силового ответа» со стороны сотрудников ОВД. Караник подчеркнул, что врачи, призывающие к протестам минских коллег, сами при этом или в других регионах, или же просто не выходят на акции.

- Наличие хотя бы нескольких провокаторов способно спровоцировать силовой ответ, - предупредил Караник.

В завершение он призвал коллег к цивилизованному пути решения споров.

- Нам дорог и нужен каждый из вас! Вопросы, требующие обсуждения, готовы решать как с каждым по отдельности, так и с коллективами. Не дайте втянуть себя в игру без правил. В противном случаем проиграем все мы! - обратился глава Минздрава к белорусским медикам.

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