Макрон позвонил Путину, чтобы узнать, что происходит сейчас в Беларуси

Лидеры Франции и России обсудили происходящие протесты после выборов в Беларуси. Фото: ТАСС.

В среду, 12 августа, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Лидеры России и Франции обсудили текущую ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

- Президент Макрон выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси, репрессиями и насилием над гражданами после выборов. Он подчеркнул необходимость вернуться на путь диалога, - заявили в пресс-службе.

Кроме того, президенты Франции и России договорились продолжить сотрудничество в области борьбы с коронавирусом, подробно обсудили обстановку в Ливане, а также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.

Напомним, Путин вместе с президентом Китая Си Цзиньпином был одним из нескольких мировых лидеров, поздравивших Лукашенко с победой на выборах.

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