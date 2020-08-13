Видеофакт. В Минске с утра 13 августа люди с цветами проходят цепями солидарности

Минчанки присоединяются в мирным акциям солидарности и выходят на улицы с цветами. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Беларуси 12 августа, после ночных беспорядков и массовых акций протестов по всей стране, белорусские женщины днем в белом и с цветами вышли на акции солидарности. Эти мероприятия также проходили не только в Минске, но и во многих регионах.

Минчанки присоединяются в мирным акциям солидарности и выходят на улицы с цветами. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В четверг, 13 августа, женщины с цветами вновь вышли на улицы - уже с самого утра. На проспекте Дзержинского, как сообщили очевидцы «Комсомолке», женщины идут друг за другом, подняв над головой руки с цветами, проезжающие машины сигналят в знак поддержки. Цепи солидарности замечены также в Кунцевщине.

- Идут все, кого я знаю: идут либо пишут, либо делают все, что могут. И я пишу, я тоже, правда, делаю все, что могу. Потому что я хочу иметь право выбирать, - рассказала минчанка и экс-ведущая «Беларусь 1» Марина. - Очень много чувств я испытываю: ярость, негодование, злость - за то, что я не могу проявить свой голос, защитить его. И мне кажется, смысл жизни любого белоруса сейчас в этом. Я, мои родители, сестры, знакомые - идут все. Самое важное - все идут с миром, потому что белорусы - мирные люди! Горжусь белорусами, хоть и не ожидала такого единодушия - но от этого я еще более счастлива, что нам не все равно, что мы готовы бороться за себя, сколько можно.

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