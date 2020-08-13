«Яшчэ не ведаю, дзе мой муж. I ў жаху ад сінякоў на целе сына»: Кристину Витушко, которой передавали инсулин в ИВС, отпустили домой

Семья Витушко были задержаны, когда искали задержанного накануне сына-подростка. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» сообщала историю одной семьи минчан в связи с массовыми акциями протеста. Родители пришли к РУВД в Минске в поисках своего несовершеннолетнего сына, задержанного накануне, но их также задержали. Позже подростка выпустили, но детский врач-реаниматолог Андрей Витушко и его жена, маркетолог и бизнес-аналитик Кристина Витушко, остались в ИВС.

На следующий день после публикации «Комсомолки» стало известно о том, что больную диабетом Кристину выпустили из изолятора. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

- Выпусцілі мяне сёння бліжэй да 5 раніцы, даволі раптоўна. Я ўпэўнена, што падзейнічала салідарнасць, - сообщила минчанка.

По ее словам, в изоляторе на Окрестина на данный момент находятся тысячи задержанных. Сама Кристина была в 4-местной камере, размером около 10 квадратных метров, где вместе с ней располагались примерно 55 человек. Задержанных не кормили. В момент задержания у Кристины был с собой инсулин, но фельдшер его отобрала, мол: «Кормить вас не собираются - зачем он вам?!»

Но позже ей дважды в день стали приносить глюкометр и инсулин. Лекарство, которое для нее с большим трудом передал адвокат, в итоге так и не принесли.

- У нашай камеры была мама 11 дзяцей, была супрацоўніца місіі ААН у Ліване, былі дзве журналісткі, была дзяўчына ў ружовых ласінах і маечцы, якая выйшла пакарміць коцікаў ля пад'езда, і яе забралі, учора прывялі маю былую калегу - яна хацела дапамагаць параненым, таксама прывялі 2 фельчараў з 7-й падстанцыі хуткай дапамогі ў форме, - рассказала Кристина Витушко о тех, кто находился с ней в камере.

Как добавила Кристина, условия задержания очень тяжелые: нечем дышать, нет средств гигиены, не хватает туалетной бумаги, не выносят мусор.

- Перад тым, як мяне выпусціць, сказалі, што мой адвакат «всех задолбал», хаця яму так і не далі інфармацыю пра мяне, - Кристина поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку и добавила: - Мы маліліся разам, калі начамі катавалі мужчын.

Также он добавила, что все еще не знает, где находится ее муж.

- Быў у адной з камер паблізу, але потым кудысьці падзеўся, вельмі хвалююся. А таксама ў жаху ад сінякоў на целе свайго сына, - добавила женщина.

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Передачи для задержанных не принимают «из-за высокой наполняемости камер». Медикаменты тоже не берут, а помощь обещают, когда станет плохо (подробности).

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