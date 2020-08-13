Помпео: В связи с событиями в Беларуси США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти

Майкл Помпео заявил, что власти США намерены проследить развитием ситуации в Беларуси. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Мерой реагирования властей США на события в Беларуси после президентских выборов 9 августа могут стать введение санкций и приостановка поставок нефти, передает ТАСС.

- В отдельности рассмотрим каждый из этих вопросов (Прим.: санкции и поставки), - уточнил госсекретарь Помпео.

Также он подчеркнул, что реагирование будут осуществлять не только в одностороннем, но и во многостороннем плане.

- Чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить, - заключил американский чиновник.

Но также он добавил, что до принятия решения власти США намерены проследить за развитием ситуации в Беларуси «в ближайшем будущем». А кроме того, Штаты намерены сотрудничать с ЕС в выработке реакции на белорусские события.

- Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым. Мы наблюдали подобное поведение и раньше, сожалеем, что произошло так же. Наблюдается насилие, неподобающее обращение с мирными протестующими. Однако с подходящим ответом мы еще не определились, - резюмировал госсекретарь США.

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