Гарик Харламов призвал Лукашенко остановить насилие: «Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения!»

Гарик Харламов из Камеди Клаб призвал Лукашенко остановить насилие. Фото: скрин страницы Харламова в Инстаграм.

Гарик Харламов, резидент Comedy Club, на своей странице в Инстаграм поддержал протестующих белорусов. Артист подчеркнул, что старался никогда не лезть в политические истории и всегда симпатизировал Беларуси и Лукашенко. События последних дней Харламов охарактеризовал как «просто жесть».

«И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный народ дубинками...», - написал Харламов.

Он сравнил поведение властей во время протестов в Беларуси и российском Хабаровске, и это сравнение оказалось не в пользу белорусских властей и правоохранителей:

«Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это их избивать и унижать. Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище», - отмечает Харламов.

Артист призвал белорусского президента остановить насилие, пока не стало слишком поздно:

«Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!»

Ранее к белорусским властям обратилась четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. «Пожалуйста, остановите насилие! Любой конфликт можно решить мирным путем. Услышьте, пожалуйста!» - написала спортсменка в Инстаграм.