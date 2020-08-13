Задержаны еще 700 человек: в МВД рассказали о последствиях протестов 12 августа

По грубым подсчетам со дня президентских выборов в Беларуси задержано более 6 тысяч участников массовых беспорядков. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В четверг, 13 августа, пресс-служба МВД в Telegram прокомментировала, что за прошедшие сутки в Беларуси задержаны еще примерно 700 человек из числа протестующих. Таким образом, после дня президентских выборов 9 августа по официальным данным по всей стране задержаны больше 6 тысяч белорусов.

- Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. На несанкционированных мероприятиях пострадали 103 правоохранителя, 28 из них потребовалась госпитализация, - резюмировали в МВД.

Как пишет пресс-служба МВД, силовики «в пределах компетенции» по-прежнему принимают все необходимые меры по охране правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Беларуси.

- В среду, 12 августа, на разных интернет-площадках появлялись призывы к блокировке дорог. В Минске зафиксированы факты и попытки перекрыть проезжую часть проспекта Независимости, а также магистрали в Малиновке и Серебрянке, улицу Сурганова и другие - из-за этого общественный транспорт ходил с перебоями, - перечислили в пресс-службе.

Еще в МВД сообщили, что для остановки нарушителей при умышленных наездах на сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах правоохранители использовали оружие.

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