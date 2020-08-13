Лукашенко 13 августа собрал совещание во Дворце Независимости

Лукашенко: "Мы боролись за бочку нефти и кубометр газа, а сегодня на рынке бери - не хочу!" Фото: БелТА.

О том, что в четверг, 13 августа, действующий глава Беларуси собрал совещание по теме топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба президента.

На повестке дня все главные вопросы по энергосистеме, нефтеперерабатывающей отрасли, тарифам на электроэнергию и, конечно, Белорусской АЭС.

Собравшихся чиновников президент попросил представить ему полную актуальную картину энергосистемы Беларуси, от которой, по его словам, зависит вся экономика республики и ее нацбезопасность.

- Это показали события конца 2019-го и начала этого года, когда мы были вынуждены бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери - не хочу, - пояснил Лукашенко.

И добавил, что в модернизацию энергопредприятий государством были вложены немалые средства, и теперь они так же технологичны и оснащены, как в ЕС. В отношении БелАЭС Лукашенко напомнил, что первый энергоблок уже построен и в реактор загрузили кассеты с ядерным топливом. Здесь же президент заявил, что намерен побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске, не называя, однако, точную дату.

- Каранкевич (Прим.: министр энергетики) произведет нам электрическую энергию. Кто ее купит и как будем использовать? И каковы перспективы экспорта электрической энергии? - спросил в завершение Лукашенко, поставив ряд задач перед правительством.

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