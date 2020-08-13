«Мы с вами». Беларусь во время протестов поддержал Джаред Лето и группа Algiers

Фото: twitter.com.

13 августа к известным людям, не безразличным к политической обстановке в Беларуси, присоединился Джаред Лето - американский актер и фронтмэн группы Thirty Seconds to Mars. Несколько часов назад он опубликовал у себя в Instagram снимки с акций протеста в Беларуси.

«Мы с вами, Беларусь», − подписал фото Джаред Лето.

Напомним, музыкант не раз приезжал в Беларусь с концертами, прогуливался по Минску и легко фотографировался с прохожими.

Кроме него, поддержала Беларусь и американская группа Algiers, горячо любимая не только музыкальными критиками по всему миру, но и белорусами. В прошлом году они дали концерт в Минске и в феврале 2021 года планируют вернуться к нам снова.

Фото: facebook.com/Algierstheband.

- У нас есть хорошие друзья в Беларуси, мы за всем этим следим. Вся власть народу, - прокомментировали музыканты.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После объявления предварительных итогов голосования белорусы вышли на акции протестов, требуя проведения честных выборов.