Не пообщаются. Кремль опроверг слухи о встрече Лукашенко и Путина

Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин официально беседовали 7 августа
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пресс-службой Кремля не подтверждается наличие в графике президента России Владимира Путина встречи с Александром Лукашенко.
«Такой встречи в графике нет», - сообщает пресс-служба «РИА Новости».
Как отмечает агентство, информация о том, что президент Беларуси вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным, появилась в некоторых телеграм-каналах.
Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин официально беседовали 7 августа. Тогда они по телефону обсудили ход избирательной кампании в Беларуси, пандемию и задержание 33 россиян.
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