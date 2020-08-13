«Ими руководили специально обученные лица». СК устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

Следственный комитет утверждает, что протестами в Минске руководили специально обученные люди. Фото: кадр из записи камер видеонаблюдения, СК.

Следственный комитет Беларуси попросил у очевидцев помощи в поиске координаторов «массовых беспорядков» в Минске. Официальный телеграм-канал СК опубликовал обращение, в котором утверждается, что 9 августа люди вышли на улицы не спонтанно.

- Координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица, - говорится в сообщении. - В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям.

Кроме того, как сообщает СК: в толпе были провокаторы, которые «подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили».

Следственный комитет предлагает: тех, кто что-то знает о «провокаторах» и «координаторах», связаться с управлением следственного комитета в Минске по телефону (8017) 389-55-55.

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