«Спыніце гвалт». В Гомеле православный священник вышел на одиночный пикет

Отца Владимира знают многие в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем в четверг, 13 августа, после очередного акта насилия в отношении мирных протестующих, православный священник вышел на одиночный пикет. Он держал в руках плакат «Спыніце гвалт» напротив бывшего здания городского роддома, где, после реконструкции, разместилось областное управление Следственного комитета.

Протоиерея Владимира Дробышевского многие верующие знают как священника храма Иоанна Кормянского и руководителя Епархиального центра защиты материнства и детства «Ладушки». Сам он - многодетный отец.

- Я пришел к роддому, на ремонт которого не нашли денег, и передали здание Следственному комитету. На матерей и детей нет денег, а на силовые структуры - есть, - объяснил отец Владимир.

Периодически к нему подходят прохожие и просят благословить. Священник говорит, что не брал с собой мобильный телефон, а только вещи - он готов к задержанию.

- Я вышел, потому что не могу молчать. Вижу и слышу о массовых задержаниях, о том, как подвергаются пыткам задержанные, как они кричат со дворов РОВД. Сердце разрывается. Не могу молчать как гражданин, христианин.

Отец Владимир рассказал, что недавно его уволили из епархии:

- Якобы за прогул, а на самом деле за то, что я имею свое мнение, и громко его высказываю. Я уволен, но я остаюсь священником.

К отцу Владимиру подходили милиционеры и говорили, чтобы он уходил. Однако священник ответил, что имеет право находится здесь по Конституции.