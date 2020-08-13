Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Беларуси

На данный момент офис президента Украины ведёт переговоры с МИД, а они, в свою очередь, связались с коллегами из Беларуси. Фото: belta.by

13 августа президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что в Беларуси во время протестов правоохранители задержали троих граждан из Украины. Сейчас проводится работа для их освобождения, сообщают РИА-Новости.

«На данный момент мы ведем переговоры с МИД, а они, в свою очередь, связались с коллегами из Беларуси. Там сейчас находятся трое наших граждан из Украины. Мы хотим, чтобы к нам вернулись наши украинские граждане», - подчеркнул Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 13 августа.

Он посоветовал своим соотечественникам пока не ездить в Республику Беларусь.

«Нам видно, что на данный момент там весьма сложная, тяжелая, серьезная ситуация. Я бы посоветовал гражданам Украины из-за случаев, когда наши люди задержаны там, воздержаться от поездок в Республику Беларусь, мне кажется, до того момента, пока будет установлена более-менее стабильная ситуация», - отметил президент Украины.

До этого Зеленский в личном разговоре с Лукашенко просил выдать задержанных россиян ЧВК Вагнера Украине.

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