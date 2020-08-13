«Девочки, я уже бегу!» В Витебске женщины становятся в цепи солидарности

В Витебске женщины стали в цепь солидарности около Свято-Покровского кафедрального собора. Фото: Алексей АНДРЕЯНОВ.

13 августа в Витебске женщины так же, как и в Минске, становятся в цепи солидарности в продолжение мирной акции против насилия, которая прошла во многих городах Беларуси 12 августа. Сегодня, 13 августа, несколько десятков девушек стоят около Свято-Покровского собора, судя по переписке в социальных сетях, есть много желающих к ним присоединиться. «Девочки, я уже бегу!», «Я на работе, но отправил к вам свою жену!» - пишут в витебских чатах в Телеграме. Девушки с цветами прошли по площади Победы, Московскому проспекту, улице Чкалова.

На Ленинградской улице около девяти утра девушка вышла к проезжей части одна. Она простояла там с цветами не менее трех часов, проезжающие мимо автомобили сигналили в знак солидарности.

Вчера, 12 августа, несколько десятков девушек с цветами выстроились в Витебске в цепь солидарности вдоль проезжей части на улице Ленина, через некоторое время к ним подъехал милицейский автомобиль. Девушки разбежались, а чуть позже стали в цепь около Воскресенской церкви, их снова разогнала милиция. По словам очевидцев, задержали около 15 девушек.

Против насилия выступили и витебские медики. Анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медицинской помощи Ростислав Савицкий выложил в сеть фото, на котором группа медиков стоит около входа в реанимационное отделение с листами бумаги, на которых сделаны надписи «Остановите насилие!» и «Прекратите калечить людей!!!».

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В Минске с утра 13 августа люди с цветами проходят цепями солидарности (смотрите видео).

Девушка с цветами стояла на улице Ленинградской несколько часов. Фото: Телеграм-канал "Витебск: ПДД, экология, архитектура".