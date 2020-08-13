Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси. Фото: ria.ru

В социальных сетях уже на протяжении нескольких дней обсуждается тема протестов, которые проходят в Беларуси с 9 августа. Уже многие известные люди высказали слова поддержки. Под этой темой 13 августа появился комментарий и Илона Маска.

Под постом в сети Twitter, где описывалось происходящее в Беларуси, американский бизнесмен написал следующее: «Мне очень жаль все это слышать. Хочу спросить, чем мы можем помочь?»

В ответ на сообщение его попросили публично осудить насилие, которое происходит на улицах Беларуси. Но было и еще пожелание, которое касалось запуска интернета Starlink в стране.

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