Американский бизнесмен Илон Маск поинтересовался, чем можно помочь Беларуси. Фото: ria.ru
В социальных сетях уже на протяжении нескольких дней обсуждается тема протестов, которые проходят в Беларуси с 9 августа. Уже многие известные люди высказали слова поддержки. Под этой темой 13 августа появился комментарий и Илона Маска.
Под постом в сети Twitter, где описывалось происходящее в Беларуси, американский бизнесмен написал следующее: «Мне очень жаль все это слышать. Хочу спросить, чем мы можем помочь?»
В ответ на сообщение его попросили публично осудить насилие, которое происходит на улицах Беларуси. Но было и еще пожелание, которое касалось запуска интернета Starlink в стране.
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