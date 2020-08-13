В столичных офисах «Яндекс.Такси» и Uber проходят обыски

На данный момент компаниям о подробностях и причинах происходящего ничего не известно Фото: Дмитрий БРУШКО

13 августа в офисах «Яндекс.Такси» и Uber проходят обыски. Силовики проводят их в офисах, расположенных в Минске. Об этом Onliner.by рассказали в пресс-службах компаний «Яндекс.Такси» и Uber.

Их офисы располагаются в разных частях столицы. На данный момент компаниям о подробностях и причинах происходящего ничего не известно. Они пытаются узнать какую-либо информацию об этом.

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