В столичных офисах «Яндекс.Такси» и Uber проходят обыски

На данный момент компаниям о подробностях и причинах происходящего ничего не известно
Фото: Дмитрий БРУШКО
13 августа в офисах «Яндекс.Такси» и Uber проходят обыски. Силовики проводят их в офисах, расположенных в Минске. Об этом Onliner.by рассказали в пресс-службах компаний «Яндекс.Такси» и Uber.
Их офисы располагаются в разных частях столицы. На данный момент компаниям о подробностях и причинах происходящего ничего не известно. Они пытаются узнать какую-либо информацию об этом.
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