«Мое сердце разрывается на части»: теннисистка Вера Лапко высказалась о происходящем в Беларуси

Теннисистка Вера Лапко высказалась о происходящем в Беларуси. Фото: БелТА

Белорусская теннисистка Вера Лапко высказалась о происходящем в Беларуси и добавила, что она не может сейчас спокойно готовиться к US Open. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм в сториз.

«Мне очень сложно тренироваться. Мои мысли должны быть сконцентрированы только на этом, но я уже третьи сутки не могу нормально спать. Я безумно переживаю и мое сердце просто разрывается на части из-за той ситуации, которая происходит в моей родной Беларуси. Родненькие, белорусы, держитесь!» - написала Лапко в сториз.

Напомним, что 12 августа четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева также призвала руководителей ОМОНа остановить насилие.

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