Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал провести повторные выборы президента Беларуси

Нужно провести досрочные президентские выборы в Республике Беларусь с массовым привлечением БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы», - подчеркнул Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти Беларуси вместе с партнерами по «Люблинскому треугольнику», в который входят Украина, Литва и Польша, назначить спецпредставителя по Беларуси, который посодействует урегулированию ситуации в нашей стране. Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Экс-президент также обратился к белорусским властям, чтобы они остановили насилие, освободили заключенных и объявили досрочные президентские выборы.

«Власти нужно найти ответы на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в стране… Я убежден, что белорусским властям нужно незамедлительно прекратить насилие против своих граждан, но также не допустить провокаций. Во-вторых, из тюрем и иных мест содержания должны быть освобождены политические заключенные и мирные протестующие. Должно прекратиться политическое преследование оппонентов… Нужно провести досрочные президентские выборы в Республике Беларусь с массовым привлечением БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы», - подчеркнул Петр Порошенко.

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