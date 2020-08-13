На «Гродножилстрой» забастовка: отказались работать около 300 человек

В Гродно забастовка на предприятии "Гродножилстрой"- работу оставили около 300 человек. Фото: newgrodno.by.

13 августа утром на ОАО «Гродножилстрой» остановили работу около 300 сотрудников. Об этом сообщает newgrodno.by. По информации издания, с коллективом встречались руководители разного уровня. Рабочие одного из отделений предприятия составили коллективный документ, в котором высказали свои претензии.

В полдень с протестующими встретились представители руководства предприятия, местных властей. На сайте newgrodno.by опубликован фрагмент видео этой встречи.

- Наша основная задача - чтобы было все тихо и спокойно! - обращается к рабочим один из руководителей.

- Это ваша задача! - парируют из толпы.

По информации портала, к ОАО «Гродножилстрой» подъехали таксисты, чтобы выразить солидарность с рабочими, которые решились на протест. Читатели сообщили изданию, что про остановку работы говорят в коллективах ОАО «Гродно Азот», ОАО «Химволокно», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Гродненский мясокомбинат.