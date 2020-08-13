Актриса Саша Бортич о происходящем в Беларуси: Очевидно, что кто-то засиделся

Актриса Саша Бортич о происходящем в Беларуси. Фото: kleo.ru

Белорусская актриса Саша Бортич также смогла молчать о том, что происходит в Беларуси уже на протяжении нескольких дней. Бортич 13 августа вышла к посольству Беларуси в Москве с флагом, на котором было написано «Жыве Беларусь». Данная публикация размещена на странице актрисы в сети Инстаграм.

«Белорусы, вы сильные, невероятные и очень смелые. Ведь очевидно, что кто-то засиделся. Вы заслужили правду, за которую сейчас боретесь. Я искренне верю, что у вас все получится и вы ее добьетесь. Правду говорят -насильно мил не будешь», -написано в сообщении.

Напомним, что 12 августа именитая спортсменка Дарья Домрачева призвала руководство ОМОНа остановить насилие, происходящее в Беларуси.

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