В Пуховичском районе неизвестная женщина попала под поезд

Женщина попала под поезд, милиция не знает, кто она. Фото: Оксана БРОВАЧ

Женщина попала под поезд и погибла в Пуховичском районе. Это произошло 9 августа в 22.10 на 435-м километре 3 пикета. Женщину сбил пассажирский поезд.

При себе у погибшей не было документов, поэтому личность не установлена. Если пропала ваша знакомая, подходящая под приметы погибшей, позвоните в милицию!

Погибшая - женщина 50 - 55 лет, среднего роста - около 160 см, темноволосая, с короткой стрижкой. Она была одета в черную мастерку на молнии, темно-синюю кофту, белую майку с синими и красными кругами, серые брюки и серые тапки.

Всех, кто предполагает, кто это может быть, просят звонить в Пуховичский РОВД по телефонам (+37529)-3450534, (+37529)-7647353, (+37525)-6914499, (+37529)-7548405.