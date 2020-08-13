БелАЗ и многие другие. Акции протеста проходят на крупнейших предприятиях Беларуси

Гродножилстрой. Фото: «Радыё Свабода»

13 августа на многих предприятиях Беларуси прошли забастовки и активные выступления рабочих.

На предприятии БелАЗ с требованиями отменить результаты выборов, прекратить насилие и задержания мирных граждан, освободить политзаключенных вышли сотни рабочих. Они собрались на улице. Как нам рассказали сами рабочие, присутствовавшие на встрече, побеседовать с ними пришли представители администрации завода. Они пытались вести беседу с протестующими. Спустя некоторое время все стали скандировать: «Не пугай!»

За территорией предприятия собрались другие люди. Они поддерживали протестующих.

По требованию участников акции к ним приехал мэр города. Рабочие БелАЗа возмутились тем, что автобусами предприятия пользовались сотрудники ОМОНа во время недавних протестов, проходящих в разных городах Беларуси.

Рабочих интересовал вопрос, почему автобусы были без номеров и их вообще предоставляли структурам. В свою очередь руководством было подтверждено, что два автобуса были выделены и использовались, как сказал мэр, «для нужд города».

Все же представители завода заявили, что на заводе не было никакой не забастовки, а проходила «встреча с трудовым коллективом».

Практически в то же время в столице вышли на акцию солидарности несколько сотен работников «Керамина». Они находились возле проходной предприятия. В руках держали цветы. Рабочий процесс прерван не был. Акция проходила в обеденный перерыв.

Обращение от имени коллектива в местный исполком с требованиями пересмотреть результаты выборов, освободить граждан, задержанных 9 - 12 августа, а также прекратить применять насилие силовиками к мирным гражданам подготовили сотрудники ОАО «Гродножилстрой». Более ста рабочих предприятия стихийно собрались возле проходной. Также ими было продемонстрировано, кто как голосовал на выборах

По сведениям многих телеграм-каналов, прямо на территории предприятия на забастовку собрались рабочие ОАО «Гроднопромстрой».

На предприятии «Гродно азот» прошло собрание коллектива, где рабочие высказали свое несогласие с результатами выборов.

12 августа работниками «Завода Химволокно», что тоже в Гродно, инициировано собрание с руководством. На нем заявлено о несогласии с результатами выборов и высказано недовольство по поводу жестоких произвольных задержаний граждан. Был обсужден вопрос о забастовке. Работники подали обращения в Центризбирком и концерн «Белнефтехим». В том случае, если и дальше граждан будут задерживать, с субботы, 15 августа, рабочие могут начать забастовку, сообщила одна из работниц предприятия.

Работниками предприятия проведено собрание и озвучены политические требования на МАЗе.

Сотрудники ОАО «МАПИД» вышли на совместную акцию против насилия и выразили несогласие с итогами выборов.

К собравшимся работникам предприятия «Интеграл» вышло руководство. Сотрудники требуют честные выборы.

Хор Белгосфилармонии провел акцию на ступенях здания с плакатами. Музыкантами множество раз была исполнена песня «Магутны Божа».

Работники «Белмедпрепаратов» вышли на акцию солидарности.

Против насилия на акцию вышли медработники 6-й ГКБ Минска.

«Ученые против насилия». Под таким девизом вышел на мирную акцию Институт природопользования НАН Беларуси.

Сотрудники Национального художественного музея стояли на ступенях здания с плакатами.

Гродненским заводом «Терразит» объявлена бессрочная забастовка.

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