Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 августа 2020 года: 101 новый случай COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 13 августа. Всего число зараженных составляет 69 203 человека. Прирост за сутки - 101 случай.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 66 178 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерло 599 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 392 тысячи 662 теста для выявления COVID-19.

В мире на 13 августа число заразившихся коронавирусом составило более 20 миллионов человек.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила, что вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре - декабре. К слову, к ней уже активно начали готовиться.