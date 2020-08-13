Футболист БАТЭ и сборной Беларуси получил 7 суток ареста

Артем Сарока играет в БАТЭ и сборной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока получил 7 суток ареста. Список граждан, которые получили такое административное взыскание, опубликовал Верховный суд.

Ранее появилась информация, что он долго не выходил на связь и мог находиться в районе акций протеста, где происходили задержания. В последнее время Антон Сарока не играл, так как восстанавливался после травмы.

Напомним, вчера телеграм-канал «Хоккейный бульбаш» сообщил, что в Молодечно силовиками был избит хоккеист «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов. Он также оказался в центре акции, предположительно, возвращаясь с тренировки.

В Молодечно силовиками был избит хоккеист «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов. Фото: hokey.by

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