Футболист БАТЭ и сборной Беларуси получил 7 суток ареста

Артем Сарока играет в БАТЭ и сборной.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока получил 7 суток ареста. Список граждан, которые получили такое административное взыскание, опубликовал Верховный суд.
Ранее появилась информация, что он долго не выходил на связь и мог находиться в районе акций протеста, где происходили задержания. В последнее время Антон Сарока не играл, так как восстанавливался после травмы.
Напомним, вчера телеграм-канал «Хоккейный бульбаш» сообщил, что в Молодечно силовиками был избит хоккеист «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов. Он также оказался в центре акции, предположительно, возвращаясь с тренировки.
В Молодечно силовиками был избит хоккеист «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов. Фото: hokey.by
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