Курсы валют в Беларуси на 13 августа: доллар и евро на торгах подорожали

Актуальные курсы валют в Беларуси
Фото: Инна КОРСАК
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 13 августа.
Доллар вырос на 0,0025 и теперь стоит 2,4609 белорусского рубля.
Евро подрос на 0,0247 и теперь стоит 2,9106 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,009 и теперь стоит 3,3486 белорусского рубля.
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