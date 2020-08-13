Курсы валют в Беларуси на 13 августа: доллар и евро на торгах подорожали

Актуальные курсы валют в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 13 августа.

Доллар вырос на 0,0025 и теперь стоит 2,4609 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,0247 и теперь стоит 2,9106 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,009 и теперь стоит 3,3486 белорусского рубля.

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