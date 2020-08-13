Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе. Фото: rbc.ru

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе на брифинге, который состоялся 13 августа. Она также добавила, что в России очень пристально следят за тем, что происходит в Беларуси.

«Мы уже успели заметить колоссальное давление из-за рубежа на фоне всех тех событий, которые происходят на протяжении нескольких дней в Беларуси. Заметны попытки внешнего вмешательства в дела государства с одной целью - расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Подобное мы могли уже не раз видеть в других странах. Мы, со своей стороны, призываем всех быть благоразумными и сдержанными. Очень надеемся, что уже в скором времени ситуация в стране вернется в спокойное русло», - отметила Захарова.

Она также затронула тему задержаний в Беларуси граждан России, среди которых были и журналисты. По словам Захаровой, значительную роль в урегулировании данных вопросов сыграл посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, а также посольство России в Минске.

«Большинство журналистов уже отпущены. И мы очень благодарны своим белорусским коллегам за оперативный отклик. Работа, которая касается защиты прав российских граждан, будет продолжаться и дальше», - пояснила пресс-секретарь МИД.

В России также по-прежнему ждут, что в ближайшее время при взаимодействии Генпрокуратур, СК и других ведомств удастся разобраться в ситуации с задержанием под Минском 33 граждан России.

«Здесь важно отметить, что все попытки найти русский след в организации беспорядков, которые происходят в Беларуси, безосновательны. Данные так называемые следы ведут в ином направлении. Соответствующие факты уже были переданы белорусской стороне», - рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что России была и остается надежным союзником Беларуси. Захарова уверена, что все попытки внести разлад в отношениях обречены на провал.