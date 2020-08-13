«Власть держится только на страхе, а не на выборе людей»: Ксения Собчак высказалась о ситуации в Беларуси

Ксения Собчак и Александр Лукашенко на интервью в 2014 году. Фото: архив "КП"

Телеведущая Ксения Собчак на своей страничке в Instagram прокомментировала политическую ситуацию в Беларуси (орфография и пунктуация автора сохранены):

- Есть приказы, которые может отдать цепляющии ся за власть человек, но выполнять их - преступно. Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удасться остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей .

Собчак призвала российских сограждан обратить пристальное внимание на пример Беларуси:

- И пусть у наших «звезд» пока нет должнои смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, еще придет, и смелость и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уити и понять, что сменяемость власти - единственныи мирныи путь развития государственнои власти. Можно недолго обманывать свои народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов... Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю, - подчеркнула телеведущая и сопроводила пост хештегом #живебеларусь.

Фото: Instagram

За 4 часа пост набрал около 100 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев от пользователей с разными точками зрения.

Кстати, это не первый раз, когда Ксения Собчак высказывается на тему последних событий в Беларуси. Пару дней назад она опубликовала в соцсети видео с протестов. И написала:

- Конечно же, излишне повторять, что есть грань, после которой люди не готовы мириться с беспределом, обманом и неуважением. Хороший правитель этот баланс всегда чувствует. Плохой - бежит потом в Россию, как Янукович, и меняет фамилию, живя в доме на Рублевке. Но я хочу о другом сказать.

Сегодня Тихановская (ее обьединенный штаб по соцопросам победил Лукашенко в этой гонке) приняла непростое решение покинуть страну по соображениям безопасности. В опубликованном видеообращении она плачет и говорит о «невозможном выборе» между борьбой и собственными детьми. И с какой же радостью многие мои коллеги и «опинионмейкеры» ринулись ее осуждать. Как вообще нам нравится судить других за ситуации, в которых мы может быть повели себя хуже, подлее и трусливее. Как любят некоторые давать советы как именно забивать гол на чемпионате, или как поступить женщине, чей муж в тюрьме, а она - «политик поневоле». Готовность на подвиг и смерть в бою-очень интимный, очень личный выбор. И меня просто поражает с какой легкостью этот выбор подробно обсуждается теми, чья смелость простирается только до критики чужих поступков. Люди не меняются. Так было и всегда будет. Увы.

Фото: Instagram

Между прочим, Ксения Собчак – не первая медийная личность, которая прокомментировала события в Беларуси. Ранее на эту тему высказались Юрий Дудь, Владимир Познер, Владимир Спиваков, Саша Бортич, Гарик «Бульдог» Харламов и многие другие.

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