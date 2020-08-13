Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с заявлением к Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Керсти Кальюлайд обратились с заявлением к Лукашенко. Они призвали белорусского лидера немедленно начать диалог с белорусским народом, прекратить применять силу в отношении мирных граждан, а также освободить всех тех, кто был задержан на мирных протестах. Данное заявление было опубликовано на сайте пресс-службы президента Латвии.

«Мы, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Евросоюза, очень хотим, чтобы Беларусь была независимой, стабильной, демократической и процветающей страной», - говорится в данном сообщении.

Они призывают президента Беларуси Александра Лукашенко:

Прекратить применять силу в отношении мирных граждан, уважать свободу, права человека, а также свободу слова, СМИ, на мирные собрания и безопасность представителей СМИ;

Немедленно освободить всех, кто был задержан на мирных протестах, и прекратить в отношении них дальнейшее преследование;

Начать диалог с белорусским народом.

«Слушайте то, что говорят вам белорусы, и дайте им возможность говорить свободно. Мы настоятельно призываем вас немедленно организовать круглый стол по национальному примирению, где будут участвовать представители правительства и гражданского общества. Это стало бы огромным шагом к началу национального диалога», - подчеркнули президенты.

В заявлении также сказано о том, что если данные требования будут выполнены, то двери для дальнейшего международного сотрудничества останутся открытыми.

Президенты четырех стран готовы предложить свою помощь для мирного решения ситуации в Беларуси.