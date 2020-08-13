«При нем были только шорты, футболка и телефон»: погибшего на "Пушкинской" мужчину семья искала двое суток

11 августа к станции метро Пушкинская люди несли цветы и привязывали на ограждения бинты и белые ленты Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 12 августа, супруга 34-летнего Александра Тарайковского узнала, что ее муж умер 10 августа около метро "Пушкинская". По официальным данным, в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, и он погиб от травм, несовместимых с жизнью. Родственники умершего в эту версию не верят.

«Радио Свобода» со ссылкой на супругу Александра сообщает, что в тот роковой день семья с 3-летней дочкой вернулись домой после прогулки. Мужчина был возмущен тем, что людей задерживают. Он узнал, что на улице Притыцкого собирается народ, и сказал, что пойдет в свою квартиру, которая находится неподалеку.

- При нем ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. У меня есть его паспорт, - рассказывает жена.

Около 22.30 Александр позвонил супруге и сказал, что собирается ехать домой. Это был последний звонок, после которого связь с ним оборвалась. По словам женщины, они с Александром официально не расписаны, но у него есть отец, сестра. Семья искала мужчину в больницах и следственных изоляторах. Но напрасно.

- Почему родным не сообщили? - задается вопросом жена Александра. - У него был телефон, можно было посмотреть номера на телефоне, кому-нибудь позвонить.

13 августа журналисты обращались в Следственный комитет, где им ответили, что личность погибшего не установлена. Однако через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости.

Женщина не верит в версию, что ее муж погиб от взрывного устройства: «Он не мог сделать ничего подобного».

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