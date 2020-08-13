«Задержание и избиение подростков - за гранью всего»: всемирно известная оперная певица Мария Гулегина обратилась к Лукашенко

Всемирно известная оперная певица Мария Гулегина обратилась к Лукашенко. Фото: Petra Stadler

Всемирно известная оперная певица Мария Гулегина, которая начинала свою карьеру в Беларуси и является гражданкой страны, обратилась к Александру Лукашенко. Открытое письмо певица опубликовала на своей странице в сети Facebook.

По словам Гулегиной, она с огромной болью воспринимает все то, что происходит в Беларуси уже на протяжении нескольких дней.

«Я тридцать лет носила паспорт Беларуси, оставалась гражданкой этой страны, всегда помнила место, которое стало для меня взлетной полосой и дало толчок для дальнейшего развития. Уже несколько лет я проживаю за рубежом, но никогда не брала паспорт другой страны», - отметила певица.

Она подчеркнула, что не может оставаться равнодушной ко всему тому, что происходит в Беларуси.

«Уверена, что в цивилизованном европейском обществе и государстве, стране, которая пережила Великую Отечественную войну, все то, что происходит сегодня, просто недопустимо. В Беларуси применяется насилие со звериной жестокостью в отношении мирных граждан. Задержание и избиение подростков - за гранью всего. У Вас же у самого есть сын! А вы подумайте о родителях тех подростков, которых избили и задержали», - подчеркнула Гулегина.

Она призвала остановить кровопролитие и разобраться строго с теми, кто виновен в этих преступлениях.

Мария Гулегина была солисткой Белорусской оперы в 1983 - 1989 годах. Она получила звание заслуженной артистки. В 1980 - 1990-х Гулегина вместе с семьей переехала за границу на постоянное место жительства. Она исполнила пятнадцать главных партий в постановках театра Ла Скала, 160 раз выходила на сцену «Метрополитен Опера». В 2020 году в Национальном академическом театре оперы и балета состоялся сольный концерт Гулегиной.